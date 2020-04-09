Dijital ortamda 'Köprüde Buluşmalar'

09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam eden Köprüde Buluşmalar COVID-19 salgınından dolayı bu yıl dijital ortama taşınıyor.
Bu yıl uluslararası festival ve market yöneticilerinin de etkinlikleri hakkında sinemacılara bilgi vereceği Köprüde Buluşmalar çevrimiçi olarak 14-17 Nisan tarihleri arasında Anadolu Efes'in destekleriyle gerçekleştirilecek. Türkiye’de de ilk kez kitap ve dizi sunumları çevrimiçi olarak yapılacak.
Film Geliştirme Atölyesi, Work in Progress ve Komşular Platformu’na seçilen 29 proje ve belirlenen film ekipleri Mart ayında gerçekleşen senaryo, prodüksiyon, pazarlama, sosyal medya ve sunum eğitimlerinin ardından Köprüde Buluşmalar’a katılacak 23 ülkeden 102 uluslararası yapımcı, festival ve fon temsilcileri, dağıtımcılar ile 14-17 Nisan tarihlerinde internet üzerinden 250’nin üzerinde görüşme yapacaklar.
Köprüde Buluşmalar’ın 15. yılında TRT’nin katkıları ile düzenlenen atölyelerde sinemacılara verilen desteklere bir yenisi daha ekleniyor. Film Geliştirme Atölyesi’nde 50.000 TL TRT Özel Ödülü Türkiye’den bir projeye verilmeye başlanıyor.
Uluslararası jüri ile yapılan toplantıların ardından atölyelerde ödüllerini alan proje ve filmler, 17 Nisan 2020 tarihinde duyurulacak.
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