Dijital müzik platformu "Tidal", internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisansı için RTÜK'e başvurdu

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Üst Kurulun, geçen aylarda, internet üzerinden faaliyet yürüten uluslararası yayıncılara, Türkiye'de yayın yapmaya devam edebilmeleri için lisans alma çağrısı yaptığı, internet üzerinden seç-izle platformları devrede olan ancak yayın lisansı bulunmayan şirketlerin, Türkiye'de muhatabı bulunmadığı hatırlatıldı.
Üst Kurulun çağrısı ve karşılıklı iyi niyetli açıklamalarla uluslararası yayıncıların hem Türk ekonomisine hem de Türkiye'deki yayıncılık sektörüne güven duyarak lisans başvurusunda bulunduğu kaydedilen açıklamada, Türkiye'de 2 milyona yakın abonesi olan Netflix'in, başvurusunu yaparak önce lisans ardından Türkiye'de ofis açma kararı aldığına işaret edildi.
Açıklamada, Amazon Prime Video'nun RTÜK kurallarına uyacağını beyan ettiği, diğer platformların da Türkiye'ye genel müdür veya temsilci atamaya başladığı anımsatıldı.
Dijital müzik yayıncılığı hizmeti sunan Tidal'in de internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisansı için Üst Kurula başvurduğu bildirilen açıklamada, RTÜK ile iletişime geçen Tidal yöneticilerinin, gerekli işlemleri başlatmak üzere bilgi alarak lisans başvurusu yaptığı ve Türkiye'ye gelme kararı aldığı belirtildi.
- "Kayıt altına alınan kuruluşlar mali ve hukuki sorumluluklarını yerine getiriyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurulun yasanın verdiği görevi dolayısıyla, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanını da düzenlediğine dikkati çekerek, bu alanda uluslararası kuruluşların ne yapacağının merak edildiğini, iyi niyet çerçevesinde yaptıkları lisans davetine bütün uluslararası kurumların olumlu karşılık vererek başvurularını yaptıklarını, bazılarının lisanslama süreçlerinin tamamlandığını kaydetti.
Şahin, "RTÜK olarak internet radyo ve televizyon yayıncılığını destekliyoruz. Ülkemizin hassasiyetlerini de ilgili muhataplarımıza aktarıyoruz. Kendileri, kırmızı çizgilerimizi çok iyi anladılar, karşılıklı güven duygusu içinde gereken sorumluluklar yerine getiriliyor. Ülkemizde hem yeni istihdam oluşuyor hem de kayıt altına alınan kuruluşlar mali ve hukuki sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Türk insanına ve ekonomisine güvenen uluslararası şirketler, Türkiye'de olmaktan son derece memnun." değerlendirmesini yaptı.
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