Dijital medyanın gazeteciliğe olan etkisini araştırdılar

Ayşenur Akyazı, Belgin Çetin, Simge Selvitopu, Alay Onay, M. Kerem Öztürk, Sümeyya Olcay, Osman Kılıç, Kübra Genç, Hüseyin Kazan, Selin Süar Oral, Hale Torun, Sarp Bağcan, Abdi Erkal, Aysun Köktener, Olcay Uçak’tan oluşan her biri kendi alanında uzman 15 akademisyen 'Dijital Medya ve Gazetecilik' kitabında bir araya geldi. Yazarlar bu kitapla gelecekte dijital teknolojinin, iletişim ve medya üzerinde meydana getirmeye devam edeceği etkileşimi ortaya koymayı yeni araştırmalara katkıda bulunması amaçlıyor.

Kitaptan;

Dijital teknoloji sayesinde hızlanan bilgi aktarımı, içeriklerdeki akıl unsurunu gözden kaçırmamıza neden olabilecek tehlikeler içeriyor. Herkesin her türlü bilgiyi haber olarak aktarabildiği günümüzde gelinen en son nokta “otomatik gazetecilik” ya da “robot gazetecilik” denilen yazılımlar olarak ön plana çıkıyor.

Okuyuculara gazetecilerin yazdığı haber metinlerinden daha çok bu tür yazılımların güven verdiği bir medya ortamında haber kavramı etik ve güven kavramlarıyla birlikte tekrar sorgulanmak durumunda kalıyor. Çünkü haberler gelecekte ne sadece gazeteciler tarafından yazılacak, ne de sadece bilgisayarların desteklediği biçimde otomatik olarak yazılacak.

Bilgi aktarımı, insanların yanı sıra bilgisayarlar veya robotlar olarak adlandırılan, veri kullanımının önemli olduğu yazılımlarla ortaklaşa bir etkileşim sonucunda yapılacak. Dolayısıyla Latour’un bu yöntemle bilginin üretilmesi sürecine Aktör Ağ Kuramı’nda adını koyduğu gibi, gazetecilik bir “dönüştürüm” sürecine girmiş bulunuyor.

Dijital Medya ve Gazetecilik kitabında da iletişim alanında yapılan güncel çalışmalar dijital teknolojide yaşanan gelişmeler doğrultusunda yazarlar tarafından farklı yöntemlerle incelenmiş; iletişimin teknolojik dönüşüm ile yaşadığı “dönüştürüm”, iletişim alanları ve haber türleri üzerinden örneklerle açıklanmış; ulusal ve uluslararası metin uygulamalarındaki insan gazeteci ile otomatik yazılım (robot gazeteci) farkı ve etkisi üzerinden durum tespiti amaçlanmış durumda.

Kitapta Ayşenur Akyazı, Belgin Çetin, Simge Selvitopu, Alay Onay, M. Kerem Öztürk, Sümeyya Olcay, Osman Kılıç, Kübra Genç, Hüseyin Kazan, Selin Süar Oral, Hale Torun, Sarp Bağcan, Abdi Erkal, Aysun Köktener, Olcay Uçak’tan oluşan on beş yazarın, iletişim bilimi kapsamında her birisi kendi uzmanlık alanlarındaki konularda yaşanan dijital değişimi araştırması yer alıyor.