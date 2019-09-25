Yılın ilk 6 ayında Türkiye'de gerçekleşen toplam medya ve reklam yatırımları 5.4 milyar TL oldu. Reklamcılar Derneği, Reklamverenler Derneği, Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK),İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB TR),Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA),Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği'nin (URYAD) Deloitte Türkiye ile birlikte hazırladığı Türkiye'de Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre, Ocak-Haziran döneminde yüzde 3.8 oranında düşen medya yatırımları ise 4 milyar 327 milyon TL şeklinde gerçekleşti.

Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın, yaratıcı işler, yapım, baskı, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların yüzde 25'ini oluşturan reklam yatırımlarının ise 1 milyar 80 milyon TL olduğunu ifade ederek, "Medya yatırımlarında en büyük payı yılın ilk yarısında da yüzde 48.1 ile televizyon kuruluşları aldı. Televizyonu, yüzde 31 ile dijital mecralar takip etti. Üçüncü sırada yüzde 9.1 ile açık hava yer aldı. Yılın ilk 6 ayında en büyük düşüş basın yatırımlarında yaşandı" dedi.

Basın yatırımlarında yüzde 30.9 oranında düşüş yaşandığını bildiren Günaydın, "Basın yatırımları yılın ilk 6 ayında yüzde 6.8 pazar payı ile dördüncü sıradaki yerini korudu. 2019 yılının ilk yarısında televizyonlara yapılan medya yatırımı 2 milyar 83 milyon TL olarak gerçekleşirken, dijital mecralara 1 milyar 343 milyon TL’lik yatırım yapıldı" diye konuştu.

DİJİTAL MECRALAR YÜKSELİYOR



Alper Günaydın, 2019'un ilk 6 ayında medya yatırımları arasında dijital mecralara yapılan yatırımların önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, "Dijital mecralara yapılan yatırım 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 10.8 arttı. Medya yatırımları arasında en fazla paya sahip olan TV yatırımları ise yüzde 7 azaldı. Açık hava yatırımları yüzde 1.8 düşüşle 395 milyon TL, basın yatırımları yüzde 30.9 düşüşle 294 milyon TL, radyo yatırımları yüzde 5.1 düşerek 157 milyon TL olarak gerçekleşti" bilgisini paylaştı.

Sinema yatırımlarının söz konusu dönemde yüzde 8.2 artarak 55 milyon TL olduğunu bildiren Günaydın, radyonun toplam medya yatırımlarındaki payının yüzde 3.6 olurken, sinemanın payının yüzde 1.3’te kaldığını söyledi.

'SEKTÖR KAN KAYBEDİYOR TÜM PAYDAŞLAR BİR ARAYA GELMELİ'

Sektörü değerlendiren dernek başkanları, Ağustos ve Eylül itibarıyla yoğun kampanya talebinin bulunduğu, bunun yıl sonu verilerinde ortaya çıkacağını aktardı.

Türkiye reklam sektörünün stabil durumda olduğunu belirten Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, "Bütün dünya ülkelerinin çoğunda reklam sektörü ekonominin dinamosu iken, bizde dinamit olmaya hazır hale gelmiştir. Bu güzel ülke, pazar, altyapı, birikim, ajanslar, markalar varken, bizim pazarımız küçülüyor. Herkes bundan pay çıkarsın. Sektör kan kaybediyor, gelin el birliğiyle bir şey yapalım. 2018 sonu itibarıyla 2.9 büyüme olmuş, enflasyondan arındırdığınızda yüzde 20’ye yakın küçülme var. İlk yarı sonuçları çıktı, sonuç 3.8 küçülme. Yıl sonunda inşallah toparlarız. Sektöre gönül vermiş, yatırım yapmış bütün paydaşlar bir araya gelsin diye çağrı yapıyorum" dedi.

Akça, en büyük küçülmenin basın tarafında olduğuna işaret ederek, bu çalışmada basını temsilen birinin olmasını dilediğini söyledi.

'YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ DİJİTALİ ÇİFT HANELİ BÜYÜTTÜ'

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Olcay, dijitalin çift haneli büyüdüğünü, yatırımın geri dönüşünün artmasının da etkisinin bulunduğunu söyledi.

MMA Yönetim Kurulu Eş Başkanı Handem Çelenkler de mobil tarafın daha hızlı büyümesi gerektiğini belirterek, “Demek ki yeteri kadar büyümemişiz ki toplam pasta küçülmüş. Bu pastanın küçülmemesi gerekiyor" dedi.

MMA Yönetim Kurulu Eş Başkanı Erdem Tolon da Türkiye’de 80,9 milyon mobil abone bulunduğunu ve telefon sahipliğinin yüzde 110 olduğunu ancak kişi başına düşen reklam yatırımlarının gelişmiş ülkelere göre düşük kaldığını söyledi.

URYAD Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Akay ise yılın ilk 2 ayının çok iyi geçtiğini ancak seçim ile birlikte bu ivmenin aşağı doğru indiğini, temmuzdan bu yana iyi bir ivmenin yakalandığını ifade ederek, "İnşaat ve araç satışlarının hızlanması ve reklamlarının artması, yılı yüzde 1 büyüme ile kapatmamızı sağlayabilir" ifadesini kullandı.