"Dijital Lezzet Festivali" ile Adana'nın yemekleri ve tarihi mekanları tanıtılacak

Bu yıl 4'üncüsü "İlham veren tüm renkleriyle Adana" temasıyla yapılacak festivalde, kente özgü yemeklerin hazırlanmasının yanı sıra tarihi, turistik mekanlarda konser ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.
Vali Süleyman Elban, AA muhabirine, geçen 3 yıl içerisinde kentte yapılan festivalin yaklaşık 300 bin kişinin katılımıyla coşkulu şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.
Etkinlikle, kentin tüm güzelliklerinin uluslararası düzeyde tanıtıldığını aktaran Elban, Kovid-19 nedeniyle festivale ara vermek yerine organizasyonu dijital ortama taşıdıklarını anlattı.
Elban, dijital ortamda gerçekleştirilecek festivalle çok daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Tüm etkinliklerimizi dijital olarak yapmayı planladık. Adana'yı tanıtırken, kimi zaman da yereldeki tüm şeflerimizi ve lezzetlerimizi kendi mekanlarında tanıtacağız. Orada yine Adana'mıza has yemeklerimiz, lezzetlerimiz hazırlanacak ve izleyicilerimizin beğenisine sunulacak. Adanalı ve kenti sevenler ile 'bu işi bilenlerden' oluşan çok fazla katılımcımız, misafirimiz olacak. Bol bol yemekler hazırlanacak. Adana'mızın tarihi, turistik ve farklı mekanlarında değişik konserlerimiz, kültürel etkinliklerimiz olacak. Bunların hepsi dijital platformda seyircilerin beğenisine sunulacak."
Bazı etkinliklerin kentin tarihi ve turistik mekanlarında çekileceği bilgisini veren Elban, "O mekanlarda Adana'mıza ait güzel yemekler hazırlanırken onların da görselleri tüm dünyaya ulaştırılmış olacak. Damak lezzeti açısından belki çok fazla kişiye ulaşamayacak ama görsel lezzet açısından tüm dünyaya buradan ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Vali Elban, sınırlı katılımla festivalin sembolik açılışını 9 Ekim'de gerçekleştireceklerini, diğer tüm etkinliklerin Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde yapılacağını belirtti.
Öte yandan, festival kapsamında, "dünyanın en uzun dijital Adana kebabı"nın yapılması için başlatılan çalışma, "adanalezzetfestivali.com.tr" adresi üzerinden yürütülüyor. Buradan çalışmaya destek olan her kişiyle kebabın boyutu 1 santimetre uzuyor.
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