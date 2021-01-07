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Avukatların adliyeye girişten ödemeye birçok ihtiyacına çözüm sunan BaroKart üzerinden ParamKredi ve Barolar Birliği iş birliği ile sunulan dijital kredide faizler yeni yılın ilk ayında yüzde sıfıra çekildi.

BaroKart ile gerçekleştirilen UYAP masraf ve harç ödemelerinde, avukatlara ihtiyaç duyduğu finansman desteğini online olarak sağlayan UYAP Destek Kredisi’nde dosya masrafının da alınmadığı belirtildi.

BaroKart ile avukatların hem iş hem sosyal hayatında büyük kolaylıklar sağlandığını, tek bir kart üzerinden birçok işlem ve ödemenin yapılabildiğini söyleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, "Kimlik yerine geçebilen BaroKart, zaman içinde eklenen hizmetlerle, avukatların birçok harcama ve ödemelerinde kullandığı, aynı zamanda adliyelere girişlerde bir güvenlik kartı fonksiyonu olan çok işlevli bir kart haline gelmiş durumda. BaroKart’ın tüm bu çoklu işlemlere ek olarak, UYAP ödemelerindeki ihtiyacını mobil imza ve e-imza ile kolay ve hızlı bir şekilde sağlamasını çok önemsiyoruz” dedi.

Avukatlara özel UYAP Destek Kredisi'ni 2020 yılının temmuz ayında devreye aldıklarını belirten Turk Finansman AŞ Genel Müdürü Gökhan Ertürk, "Türkiye’de bir ilk olan uçtan uca gerçek anlamda dijital ilk kredi sürecini BaroKart alt yapısı üzerinden avukatların hizmetine sunduk. Avukatların UYAP masraf ve harç ödemelerinde kullanabilmesi için dizayn edilmiş bu kredi ürünümüze bugüne kadar 45 milyon TL'yi aşkın talep geldi. Hedefimiz, bugüne dek krediden faydalanan avukatlarımıza sağladığımız fayda ve dijital sürecimiz ile yarattığımız memnuniyeti daha da geniş bir kitlenin hizmetine sunabilmek" diye konuştu.