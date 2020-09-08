Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Genel Sekreteri Dr. Füsun Tut Haklıdır, dünyada ulaşım, sağlık, üretim sektörlerinde kullanılan "dijital ikiz" teknolojisinin enerji verimliliği için önemli olduğunu belirterek, "Dijital ikiz teknolojisi ve akıllı zeka ürünleri, enerji iletim ya da dağıtım hattında enerji kayıplarının minimize edilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yardımcı olacak." dedi.
Haklıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu teknolojide, çalışan bir sistemden alınan verilerin nesnelerin interneti teknolojisiyle dijital ikizine aktarıldığını, böylece sistemdeki olası problemlerin önüne geçildiğini ifade etti.
Özellikle enerji sistemlerinde gerçek koşullarda zahmetli ve maliyetli olan testlerin ilk olarak dijital ikiz üzerinde yapılması gerektiğini vurgulayan Haklıdır, bu teknolojinin gerçek sistemde kullanılmadan önce sonuçları görme imkanı sağladığını anlattı.
Haklıdır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası önemi artan elektrik sistemlerinde, dijital çözümlerin ve uygulamaların dünyada yaygın olarak kullanıldığına işaret ederek, Türkiye'de de yapay zeka temelli bakım uygulamalarının kullanılmaya başlandığını söyledi.
"Dijital ikiz pazar payı 2025'te 26 milyar dolara ulaşacak"
Çok sayıda farklı kaynaktan enerji üreten Türkiye'nin, üretim ve tüketimdeki kayıplarını en aza indirmek için yeni nesil teknolojileri kullanmasının gerekli olduğuna dikkati çeken Haklıdır, şöyle konuştu:
"Tesla firmasının özellikle otonom araç teknolojilerini geliştirirken karşılaştıkları sorunları çözmek için dijital ikiz teknolojisinden faydalandığı bilinmekte. 2018'de yayımlanan bir araştırmaya göre, özellikle dijital ikiz konusunda en çok çalışmayı Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ülkelerinin yaptığı gözleniyor. Dijital ikiz teknolojisinin 2020'deki pazar payı 4 milyar dolar, bu rakamın 2025'te 26 milyar dolara ulaşacağı ifade ediliyor. Enerjide bu teknolojinin kullanımı konusunda Kuzey Amerika ile Avrupa ülkelerinden Finlandiya örnek olabilir."
Türkiye'de yeniliklere adaptasyon konusunda istekli bir özel sektör bulunduğunu, bu teknolojilerin yaygınlaşabilmesi için üniversite-sanayi iş birliklerinin önemli olduğunu belirten Haklıdır, şunları kaydetti:
"Dünyada enerji sektörü öncesinde ulaşım, sağlık, üretim sektörlerinde kullanılmaya başlanan dijital ikiz teknolojisi fiziksel bir sistemin dijital ortamda birebir hazırlanmış modelidir. Dijital ikiz teknolojisi ve akıllı zeka ürünleri, enerji iletim ya da dağıtım hattında enerji kayıplarının minimize edilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına, sistemlerin ömrünün uzamasına yardımcı olacak. Bu teknolojilerin kullanılmasıyla veri ve çalışılan alanlar konusunda daha çok tecrübeli, nitelikli insana ihtiyaç duyulacak. En büyük enerji kaynağı, enerjinin kaybını önleyerek elde edilen enerjidir. Gerekli bilgiyi edindikten sonra bu teknolojiler, tüm yatırımcıların, operatörlerin ve ülkenin yararına olacaktır."
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