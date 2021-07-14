Dijital euro’da yeni aşamaya geçiliyor

Avrupa Merkez Bankası (AMB) dijital Euro için yeni bir adım atarak ‘araştırma’ safhasına geçti. AMB dijital Euro konusunda önemli bir adım atarak sanal paranın uygulanabilirliğini ölçmek için ‘araştırma’ fazına geçti.

Bankadan konu hakkında yapılan açıklamada bir sonraki aşamanın 24 ay süreceği ve tasarım, dağıtım gibi temel konuların ele alınacağı bildirildi. Dijital Euro’nun nakiti tamamlayacağı, onun yerini almayacağı ifade edildi.

AMB Başkanı Christine Lagarde daha önceki açıklamalarında dijital para birimi konusunda istekli olduklarını belirtmişti. Lagarde yaptığı açıklamada “dijital Euro hakkındaki raporumuzu 9 ay önce yayınlamıştık. Bu dönemde detaylı analizler yapıldı, vatandaşlar ve uzmanlardan görüşler alındı, bazı deneyler yapıldı ve cesaret verici sonuçlar alındı. Tüm bunların etkisiyle dijital Euro projesini hızlandırmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

AMB şimdiye kadar yapılan deneylerin dijital paranın çekirdek altyapısının ‘çevre dostu’ olacağını gösterdiğini açıkladı.

AMB bu adımla birçok şehirde sanal para denemelerine başlayan Çin’i takip edecek.

Grenada ve St. Kitts’in de bulunduğu Doğu Karayip adalarının Merkez Bankası kendi dijital paralarını oluşturdu. ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da dijital para birimi oluşturmak için araştırmalar yapıyor.