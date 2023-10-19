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        Haberler Ekonomi Kripto Para Dijital Euro hazırlığı - Kripto Para Haberleri

        Dijital Euro'da hazırlık aşamasına geçiliyor

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital Euro ihracı projesinde Kasım 2023'ten itibaren iki yıllık bir "hazırlık aşamasına" geçileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:54
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        Dijital Euro'da hazırlık aşamasına geçiliyor
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        ECB’den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin dijital Euro'nun ihracına yönelik iki yıl sürecek bir "hazırlık aşamasına" geçmek için yeşil ışık yaktığı belirtildi.

        1 Kasım 2023’te başlayacak hazırlık aşamasıyla altyapıyı geliştirecek sağlayıcıların seçilmesini içeren çalışmalarla potansiyel bir dijital Euro'nun zemininin oluşturulacağı aktarılan açıklamada, hazırlıkların dijital Euro'ya ilişkin gelecekteki olası bir kararın önünü açacağına da işaret edildi.

        Açıklamada, hazırlık aşamasına başlamanın "dijital Euro ihraç etmek için” kesin karar olmadığı hatırlatıldı.

        ECB Başkanı Christine Lagarde, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijital Euro'nun ücretsiz ve fiziksel nakit ile bir arada var olacağını belirterek, "Para birimimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

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        ECB, dijital Euro'nun oluşturulmasına yönelik projesine 2021’de başlayarak, dijital paranın ihracını araştırmaya başlamıştı.

        Bunun yanında, Avrupa Birliği (AB) dijital Euro'nun yürürlüğe sokulması halinde uygulanacak denetim mekanizmasını ve temel yasal unsurlarını düzenleyecek bir çerçeve üzerinde çalışıyor.

        Dijital Euro'nun ne zaman çıkarılacağına ilişkin nihai kararı ECB alacak.

        Dijital Euro, ECB tarafından çıkarılacak ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak.

        Dijital Euro, nakit Euro'nun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.

        Kripto varlıkların aksine dijital Euro'nun arkasında ECB bulunacak ve nakit Euro'da olduğu gibi tutulan her dijital Euro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.

        NAKİT İLE DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

        ECB, dijital Euro'nun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit Euro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.

        Dijital Euro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak ve kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital Euro ile ödeme yapabilecek.

        Dijital Euro, Euro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.

        Öte yandan, ECB, dijital Euro ile, Avrupa'da dijital ödemeler pazarına hakim olan ABD’li şirketlere karşı koymayı da hedefliyor.

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