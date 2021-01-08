Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri, küresel ısınma ve su israfına dikkat çekti

İlk sayısında Kovid-19 ile ilgili meseleleri, ikinci sayısında da Ramazan ayı bilinci ve bayramları konu edinen dergi, son sayısında hazırladığı içeriklerle, bilinçsiz su tüketiminin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacını taşıyor.
Derginin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Gizemnur Köse, giriş yazısında şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgını bize bir kez daha sağlıklı yaşamın bizim için ne kadar önemli olduğunu acı bir şekilde öğretti. Sağlıklı bir yaşam için doğanın korunmasına ihtiyacımız var. Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri sizler için, küresel ısınma, kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi konularındaki filmleri, belgeselleri ve araştırma yazılarını, divan edebiyatımızdan günümüz edebiyatına varıncaya kadar su temalı eserleri incelediler. Yazı, şiir ve çizimleri ile bilinçsiz su tüketiminin önüne geçmek, farkındalık oluşturmak için eserlerini eğitimlerinin bir parçası olan dergi ile sizlere sunmaktalar. Kaynaklar sınırsız değildir. Sağlığımız için, geleceğimiz için, maske, mesafe, temizlik ve bilinçli tüketim diyoruz. Unutmayın bu eşsiz dünya benim, senin ve hepimizin."
Sude Yarbasan'ın da editörlüğünü gerçekleştirdiği dergide, "Küresel Isınmanın İnsan Sağlığına Etkileri", "Küresel Isınmaya Karşı Alınması Gereken Önlemler", "İklim Değişikliği Gerçek Mi?", "İklim Değişikliğinin Hayvan Göçleri Üzerine Etkisi" ve "Küresel Isınmada İnsan Faktörü" gibi birçok konu ele alındı.
Toplam 56 sayfadan oluşan dergide ayrıca bu ay, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız'la yapılan bir söyleşi okurların dikkatine sunuluyor.
Kolonya dergisi ve öğrencilerinin hazırladıkları 170'ten fazla dergi, "dijitaldergicilikokulu.com" adresinden ücretsiz olarak okunabiliyor.
Dijital ortamda sürdürdüğü eğitimlerle yeni editörler, yeni genel yayın yönetmenlerini kültür camiasına kazandırma amacıyla başlatılan okula, 2021 bahar dönemi eğitimleri için son başvuru tarihi 15 Ocak olarak belirlenmişti.
Başvurular, "dijitaldergicilikokulu.com" ve "dijitaljenerasyon.org" adresinden ücretsiz yapılabiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!