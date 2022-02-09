Sabancı Üniversitesi’nin ebeveyn ve ebeveyn adaylarına yönelik yürüttüğü Bilinçli Ebeveynlik Projesi, çevrimiçi seminerlerine devam ediyor.

9 Şubat 2022, Çarşamba günü gerçekleşecek “Dijital Çağda Ebeveyn Olmak” başlıklı seminerde sosyal medyada ‘Dijital Baba’ adıyla tanınan Orhan Toker konuşmacı olacak.

Sabancı Üniversitesi Bilinçli Ebeveynlik Projesi; aile yaşamı, anne baba olmak, sağlıklı bağlanma, yaratıcı çocuk, öfke yönetimi, teknoloji ve zorbalık gibi farklı konularda ebeveynleri ve ebeveyn adaylarını bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında 9 Şubat 2022, Çarşamba günü saat 19.30’da “Dijital Çağda Ebeveyn Olmak” başlıklı seminer düzenlenecek. Çevrimiçi gerçekleşecek seminerin konuşmacısı “Dijital Baba” olarak bilinen Orhan Toker olacak. Seminerde dijital çağda ebeveynlik “Çocuklarımızın çok daha fazla internette olmaları”, “Çocuklarımızın karşılaştıkları zararlı içerikler ve tehlikeler neler?”, “Çocuklarda teknoloji bağımlılığı”, “Evde dijital denge ve dijital alışkanlıklarımızı düzenleyelim” başlıkları altında incelenecek.



Seminerin ardından Dijital Baba Orhan Toker katılımcıların merak ettiği diğer konuları ve sunuma ilişkin soruları yanıtlayacak.



Herkesin katılımına açık olarak seminere aşağıdaki linkten kayıt yapılabilir.



Tarih: 9 Şubat 2022, Çarşamba

Saat: 19.30 – 20.30



Seminere katılım linki Zoom ID: 261 256 63 24