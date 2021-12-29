Dijital bankalara 1 milyar TL sermaye şartı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalara yönelik yeni düzenlemesi "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Dijital bankacılığın faaliyet esaslarını belirleyen ve 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek olan yönetmelik ile bankacılık hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve finansal kapsayıcılığın artırılması hedefleniyor.
Yönetmeliğe göre, dijital bankalar, mevduat ya da katılım bankası olmalarına göre kredi kuruluşlarının gerçekleştirebileceği tüm faaliyetleri yerine getirebilecek. Dijital bankaların kredi müşterileri, yalnızca finansal tüketicilerden ve KOBİ'lerden oluşabilecek.
Dijital bankalar genel müdürlük ile genel müdürlüğe bağlı hizmet birimleri dışında muhabirlik, acentelik, temsilcilik gibi her ne ad altında olursa olsun teşkilatlanmaya gidemeyecek, fiziksel şube açamayacak ve genel müdürlüğe bağlı hizmet birimlerini amacı dışında fiziksel şube gibi kullandıramayacak. Bu bankalar ayrıca, dijital ortamda gerçekleştirilecek olanlar hariç kiralık kasa ve emanete alma işlemleri ile saklama hizmetlerini sunamayacak.
GELİRİN 4 KATINA KADAR TÜKETİCİ KREDİSİ
Dijital bankaların bir müşterisine kullandırabileceği teminatsız nakdi tüketici kredilerinin toplamı, ilgili müşterinin beyan edilen ve dijital bankalarca teyit edilen aylık ortalama net gelirinin 4 katını, müşterinin aylık ortalama net gelirinin tespit edilememesi halinde ise 10 bin lirayı aşamayacak. Kurul bu hükümde belirtilen oran ve tutarı değiştirmeye yetkili olacak.
Söz konusu bankaların faaliyet izni alabilmesi için asgari 1 milyar lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek. Bu tutar, Kurul tarafından artırılabilecek. Gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarını 2 milyar 500 milyon liraya çıkaran dijital bankaların yapacakları başvuru üzerine Kurul, yeni durumda risklerini yönetebileceğine kanaat getirdiği dijital bankalar için faaliyet kısıtlamalarının tamamen ya da uygun göreceği bir geçiş planı çerçevesinde kademeli olarak kaldırabilecek.
Başvurunun Kurulca uygun görülerek faaliyet kısıtlarının tamamen kaldırılması sonrası dijital bankalar, diğer kredi kuruluşlarının yapabileceği tüm bankacılık faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirebilecek.
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