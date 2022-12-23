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Difteri tetanos aşıları toplatılıyor

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), difteri tetanos aşılarının 2. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulandığını açıkladı

Giriş: 23.12.2022 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
Difteri tetanos aşıları toplatılıyor
Difteri tetanos aşıları toplatılıyor
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HABERTURK.COM

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, difteri aşılarına 2. Sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere) geri çekme işlemi uygulandığını duyurdu.

TİTCK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Turk İlaç ve Serum San. A.Ş. üretim tesisi ile ilgili Kurumumuzun ilgili birimleri ve bilimsel komisyonlarınca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde alınan karara istinaden “Tetadif 0,5 mL IM Enjeksiyonluk Süspansiyon” isimli ürünün halihazırda firma tarafından üretimi ve/veya dağıtımı yapılmış tüm serilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 2. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmış olup gereğinin yapılması ilgili paydaşlara duyurulmuştur. Tüm sağlık mesleği mensuplarına ve kamuoyuna önemle duyurulur."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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