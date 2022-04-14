Geçen yılın finalisti Manchester City ise 1-0 kazandığı maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'e konuk oldu. Karşılaşmanın son dakikalarında Atletico Madridli Felipe'nin rakibi Foden'le girdiği ikili mücadelenin ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı. Alman hakem Daniel Siebert, Felipe'yi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Mücadelenin son anlarında sahaya giren Diego Simeone, alkış olayına da açıklık getirdi.

Eşleşmeyi değerlendiren Arjantinli çalıştırıcı "Kazanmak istedik, elenmiş olsak da bu açıdan içim rahat. Olağanüstü bir rakibe elendik. Normalde üç, dört gol atarlardı ancak sadece birkaç pozisyon verdik ve harika bir savunma performansı sergiledik. İhtiyacımız olan gole ulaşamadık. Yapabildiklerimizle gurur duyuyorum. Taraftarımız olağanüstüydü, takımı ileri itti" ifadelerini kullandı.

Manchester Cityli futbolcuların yerde kalması sonrası alkışlamasını ve taraftarı ateşlemesine dair de konuşan Simeone "Futbolun bin yüzü var ancak rakiplerimizle ilgili konuşmayacağım. Futbol fikirlerle ilgilidir, istediğimiz gibi oynuyoruz. Zaman geçirenlerle alakalı ise söyleyecek bir şeyim yok. Dünyanın en iyi takımlarıyla karşılaşıyoruz ve bu şekilde rekabet ediyoruz" dedi.