Diego Simeone artık alıştırdığı çizgiden uzakta. Atletico Madrid'de geçirdiği 10 yılda kaldırdığı 8 kupa, kulübü aldığı noktadan getirdiği rekabetçi nokta artık geride kaldı. Avrupa'da tarzını hiç değiştirmeden başarıya ulaşan Atletico artık bu anlayışını kaybetti. Oyuncularla arasının giderek açıldığı, yetenekten daha çok azime önem verdiği ve sıkı çalışmayan futbolculara ne kadar yatırım yapılırsa yapılsın forma vermediği için eleştirilen Simeone, Atletico Madrid'deki en kötü dönemini dün gece yaşadı.

Daha önce Karabağ ile berabere kalan Atletico Madrid, iki kez Şampiyonlar Ligi finali kaybetmiş; pandemi döneminde ise RB Leipzig'e yenilerek olumsuz anlamda ses getirmişti. Marca'nın analizine göre Atletico Madrid'in Porto'da aldığı bu mağlubiyet, Diego Simeone'nin geçirdiği son en kötü gün ve yenilgi oldu.