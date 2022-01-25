Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynayacağı Paraguay ve Venezuela maçları öncesinde yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonucunda, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Uruguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Lucas Torreira ve Diego Rossi'nin testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.