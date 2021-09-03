Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, çok iyi karşılandığını dile getirirken, "Gerçekten çok mutluyum, olabilecek en iyi şekilde karşılandım. Takıma yardımcı olmak için çok motiveyim. İyi bir oyuncu grubumuz var ve kupalar kazanmak istiyorum" diye konuştu.
"LUGANO OLUMLU REFERANS VERDİ"
Uruguaylı futbolcu sarı lacivertli takımın eski oyuncusu Lugano ile ortak bir arkadaşı aracılığıyla fikir edindiğini söylerken, "Lugano ile konuşmadım ama ortak bir futbolcu arkadaşımız var ve onun aracılıyla konuştum. Olumlu referans verdi ve benim için iyi bir meydan okuma olacağını düşündüm. Takıma yardım etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.
"TAKIMIMA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM"
Takıma yardımcı olmak için sahada mücadele edeceğini dile getiren Rossi, "Umarım çok fazla atarım. Hem defansif hem de ofansif anlamda takıma yardımcı olmak istiyorum. Goller de sonra gelecektir. Umarım taraftarın beklentisine karşılık veririm" ifadelerini kullandı.
"TAKIMDA ÇOK KALİTELİ İSİMLER VAR"
Fenerbahçe'nin ülkesinde tanınan bir takım olduğunu söyleyen Rossi "Teklif geldiğinde Fenerbahçe'nin maçlarını daha yakıdan takip ettim. Uruguay'da Lugano'dan dolayı Fenerbahçe tanınan bir takım. Büyük bir takım, çok fazla kaliteli oyuncu var. Bu oyuncularla yarışmacı bir takım ortaya koyacağız" dedi.
"BÜYÜK BİR TAKIMA GELDİM"
Süper Lig'e ve Fenerbahçe'ye gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Rossi, "İyi performanslar gösterdim. Çok fazla öğrendim. Eski kulübüme de teşekkür ederim. Bu lige ve bu büyük takıma gelmekten dolayı mutluyum. Kariyer planımı adım adım yapıyorum" diye konuştu.
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