GERÇEK FUTBOLU 6 YAŞINDA KEŞFETTİ

Henüz 6 yaşındayken Sao Paulo eyaletinin kuzeybatısında bulunan Comercial FC'nin bir antrenmanını izleyen ve bundan etkilenen Diego, ilk defa bir takımda futbol oynamanın nasıl bir şey olduğunu keşfetti. Yeteneğini sergilerken daha önce Pele, Toninho ya da diğer birçok Brezilyalı efsanenin formasını giydiği Santos kulübüne imza attı!