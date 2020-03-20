Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını birçok sektörü etkilediği gibi futbol camiasını da sarstı. Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Brezilyalı Diego Ribas, koronavirüs salgınıyla ilgili bir video paylaştı ve herkese çağrıda bulundu. Diego Ribas konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda "Bugün önemli bir konu hakkında konuşmak için buradayım. Hepinizin bildiği gibi koronavirüsü pandemiği çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. El hijyeni dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan biri. Sıvı savun kullanırken ellerinizi en az 20 saniye yıkamaya dikkat edin" ifadelerini kullandı.

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