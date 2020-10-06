Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son 5,5 sezonda Roma forması giyen Perotti, bu sürede 138 maçta 32 gol attı. Perotti geride kalan sezonda ise Serie A'da 21 maça çıkıp, 5 gol kaydetti. Peki Diego Perotti kimdir? Diego Perotti kaç yaşında nereli? Hangi takımlarda oynadı?

DIEGO PEROTTİ KİMDİR?

Diego Perotti, 26 Temmuz 1988 tarihinde doğmuş, Fenerbahçe takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Morón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma kulüplerinde oynadı.