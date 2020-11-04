Sky Sports'un haberine göre Arjantin efsanesinin doktoru, Diego Maradona'nın Buenos Aires'te subdural kanama (Beyninde pıhtı) sebebiyle ameliyat olacağını doğruladı.

Kişisel doktoru, Maradona'nın Pazartesi gecesi anemi ve dehidrasyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, ancak 60 yaşındaki efsanenin durumunun düzeldiğini söylemişti.

Maradona, geçtiğimiz Cuma günü 60. yaş gününü kutlamıştı.