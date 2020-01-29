Hes Kablo Kayserispor, tecrübeli Brezilyalı stoper Diego'yu transfer etti. Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısında Antalyaspor forması giyen 33 yaşındaki oyuncusu Diego Angelo de Oliveira ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Robert Prosinecki’nin de onay verdiği Diego Angelo, bugün sabah saatlerinde Kayseri’ye geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçip sonrasında imza atacak olan Brezilyalı oyuncunun yarın takımla ilk antrenmana çıkacağı öğrenildi.

Antalyaspor’da ligin ilk yarısında 15 maça çıkan Diego Angelo de Oliveira, 1 gol ve 2 asistlik performans göstermişti.