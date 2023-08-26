"ONUN İÇİN EN ZOR ZAMANDI"

Volpe ile Carroll, eçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlanan kızları hakkında, "Hayal edebileceğiniz gibi bu onun için mümkün olabilecek en zor zamandı" ifadelerini kullandı.

Diego Bivero-Volpe-Charlotte Carroll çifti, Aurelia'nın tedavi masrafları için toplanan 200 bin sterlinin kullanılmayan kısmını bir çocuk hastanesine bağışlayacaklarını da duyurdu.