Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Hes Kablo Kayserispor forması giyen stoper Diego Angelo il 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon devre arasında Antalyaspor’dan Hes Kablo Kayserispor’a gelen Diego ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çekti.

Diego Angelo yaptığı paylaşımda, “Kayserispor formasını gururla taşıdığımı bildirmek istiyorum. Kayseri şehri, taraftarı, başkanı, hocası ve futbolcu kardeşlerime, sağlık ekibine ve kulüp çalışanlarına herkese teşekkür ediyorum. Kısa bir macera olsa da hayatım boyunca unutamadığım bir tecrübe oldu benim için. Her zaman kalbimde önemli bir yeriniz olacak. Sevgi ve saygılarımla” dedi.