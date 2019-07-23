Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri kaçak içki, etil ve metil alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan kontrollerde 50 şişe 1’er litrelik ve 6 plastik bidon içerisinde 5’ er litrelik olmak üzere toplam 80 litre etil alkol yakaladı.

İşletme sahibi C.D. isimli şahsa idari işlem uygulandı.