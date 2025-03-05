Didim'de kaçak kazıya 12 gözaltı

Aydın'ın Didim ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, Balat Mahallesi Tepe mevkisinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 12 kişi sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Kazı yapılan alanda yapılan araştırma ve aramada 2 adet gaz maskesi, 3 adet hilti, 1 adet manivela, 1 adet murç ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden N.T., Ö.Y., İ.I., K.Ç., R.S., F.K., Y.B. ve Ş.K. isimli şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden M.Y.Ö. isimli şüpheli adli kontrol kararı ile 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.