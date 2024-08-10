Didim'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Didim-Söke yolunda Hasan Usta (72) yönetimindeki otomobil ile seyir halindeki bir başka otomobil, Fevzi Paşa Mahallesi Uslu Sitesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki aracın sürücüleri ve yolcu konumunda bulunan 7 kişi olmak üzere toplamda 9 kişiye ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Usta, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Usta'nın kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan bir yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.