Didim'de cip devrildi: 2 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde devrilen cipteki iki kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Mahmut Yatar'ın (54) kullandığı cip, Didim-Güllübahçe yolu Akköy Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, Yatar ile araçtaki Tahir Yıldırım'ın (44) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.