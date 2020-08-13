Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerlerini denetledi.

Çamlık Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında, bir tekel markette 1 litrelik toplam bin 204 şişe etil alkol ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre; etil alkollere el konulurken, market sahibi A.T.´ye ise 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.