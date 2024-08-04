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        Haberler Gündem Çevre Didim'de atık sularını denize deşarj eden işletmeye para cezası | Son dakika haberleri

        Didim'de atık sularını denize deşarj eden işletmeye para cezası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Didim Akbük Mahallesi'nde bulunan atık suları denize deşarj edildiği belirlenen işletmeye 1 milyon 161 bin lira para cezası kesildiği, işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için girişimler başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 21:46 Güncelleme: 04.08.2024 - 21:46
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        Bakanlık harekete geçti! 1 milyon 161 bin TL ceza
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekiplerinin çalışmaları sonucu, Didim Akbük Mahallesi'nde bulunan bir otele ait foseptik çukurun taşmasıyla atık suların denize deşarj edildiğinin belirlendiği bildirildi.

        Açıklamada, "Denetim neticesinde deşarj hattı iptal edilerek işletmeye 1 milyon 161 bin lira para cezası kesilmiştir. İşletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için girişimler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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