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        Haberler Gündem Güncel Didim Belediyesi'nde "online başvuru" dönemi | Son dakika haberleri

        Didim Belediyesi'nde "online başvuru" dönemi başladı

        Aydın'ın Didim Belediyesi "Ruhsat Online Başvuru ve Süreç Yardım Sistemini" hayata geçirdi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Türkiye'de çok az sayıda belediye tarafından sadece belirli alanlarda kısmi olarak verilebilen online başvuru hizmetini bir adım daha öteye götürüp birçok alanda hizmet vermeye başlayarak ülkemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:00
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        Didim Belediyesi'nde "online başvuru" dönemi
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        Aydın'ın Didim Belediyesi, "Ruhsat Online Başvuru ve Süreç Yardım Sistemi"ni hayata geçirdi. Yeni sistemle ilgili Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve Digem Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Amirleri, Meslek odaları temsilcileri, Mühendisler, Mimarlar ve teknik personeller katıldı.

        Tanıtım toplantısı öncesi konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay şunları söyledi:

        "Bugün burada hem seçim süresince söz verdiğimiz hem de temmuz ayında yapmış olduğumuz toplantıda bahsettiğimiz, çağımızın en büyük ihtiyaçlarından olan dijitalleşme adına halkımızın hizmetine sunacağımız gerek ilçemiz gerekse ülkemiz adına büyük önem arz eden Online Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi'nin tanıtımı, sistemin nasıl kullanacağı, bu hizmetimizle neyi amaçladığımız konusunda bilgi vermek amacıyla toplamış bulunuyoruz.

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        Yenilikçi belediyecilik anlayışımızın önemli bir örneğini de belediyemize yapılan başvuruların online olarak yapılması amacıyla çalışarak göstermekteyiz. Belediyemize kazandırdığımız Online Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi ile, vatandaşlarımıza zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde 7/24 hizmet vermeye başlıyoruz.

        Hizmetinize sunduğumuz bu sistem ile başlayacak yeni dönemde, vatandaşlarımız başvurularını belediyemize gelmeden, bulundukları yerden online olarak yapabileceklerdir. Bu durum, vatandaşlarımıza ciddi zaman tasarrufu sağladığı gibi belediye personelimizin de iş yükünü önemli ölçüde azaltarak çok daha verimli hizmet vermelerini sağlayacaktır.

        Yapılan başvurular, belediye içerisinde de aynı sistem üzerinden yürütüleceğinden, vatandaşlarımız başvurularının hangi aşamada, hangi personelde olduğunu ve ne zaman sonuçlanabileceğini görebilecekler, süreçleri çeşitli bildirimlerle anlık olarak takip edebileceklerdir.

        İlk etapta İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün bazı başvurularını online sistemine dahil ediyoruz. Ancak yakın zamanda Belediyemize yapılan birçok başvuruyu bu sistem üzerinden almayı planlıyoruz.

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        Çevremize de önemli katkısı olacak bu sistemle birlikte, yapı ruhsatı müracaatlarında tüm belge ve projeler dijital olarak teslim edileceğinden, vatandaşlarımızın bir ruhsat için ödemek zorunda kaldıkları yüksek baskı maliyetlerinden de kurtulmalarını sağlıyoruz. Bu sayede sadece Didim Belediyesi olarak her yıl onlarca ağacımızı da kurtarmış olacağız.

        Geçmiş olduğumuz uygulamayla birlikte, Belediyelerin en önemli problemlerinden biri olan arşiv sorununu da ortan kaldırmış oluyoruz. Başvuru kapsamında alınan tüm belgeler ve tarafımızca üretilecek evraklar e-imzalı olarak sistematik bir şekilde dijital olarak arşivlenmektedir.

        Aynı zamanda, Belediyemiz için sağladığımız bu avantajı vatandaşlarımızla da paylaşıyor ve kendi başvurularına ilişkin olan dijital arşivlerini belediye sunucularımız üzerinden kullanımlarına açıyoruz. Bundan böyle başvuru sahiplerinin ve proje mükelleflerimizin kendi arşivlerini oluşturmak için ek maliyetlere katlanmalarına gerek kalmayacaktır.

        Türkiye'de çok az sayıda belediye tarafından sadece belirli alanlarda kısmi olarak verilebilen online başvuru hizmetini bir adım daha öteye götürüp birçok alanda hizmet vermeye başlayarak ülkemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu durum, vatandaşlarımıza verdiğimiz değerin yanında, teknoloji odaklı, şeffaf ve yenilikçi belediyecilik anlayışımızın da en önemli göstergesidir. Kullanımınıza sunduğumuz bu değerli hizmetin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."

        Didim Belediyesi Ruhsat Online Başvuru ve Süreç Yardım Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda, yazılım şirketi yetkileri, toplantıya katılanları bilgilendirdi.

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        #Aydın Haberleri
        #didim belediyesi
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