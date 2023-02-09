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Pazartesi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem ülkemizi yasa boğdu. kurtarma çalışmaları sürerken enkazların altından sağ olarak çıkarılan her vatandaşımız acımızı hafifletiyor.

Türkiye'nin bu zor gününde dünyaca ünlü birçok kişi maddi ve manevi olarak yardımlarını esirgemiyor. Oyuncular, müzisyenler ve futbolcular, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla bize moral veriyor.

Bir dönem Türkiye'de de futbol oynayan Fildişi Sahili vatandaşı Didier Drogba da bulunduğu paylaşımla moral desteği verdi. Drogba, Türk bayrağıyla bulunduğu paylaşımında "Kalbim, düşüncelerim ve dualarım bütün Türk halkıyla birlikte" ifadesine yer verdi.

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