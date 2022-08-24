Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Didem Uzel-Selim Sarı çiftinden 10. evlilik yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

Didem Uzel-Selim Sarı çiftinden evlilik yıl dönümü kutlaması

2012'de iş insanı Selim Sarı ile nikah masasına oturup Amerika'ya yerleşen ve ardından pandemi nedeniyle Türkiye'ye geri dönen oyuncu Didem Uzel, eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutladı. Duygusal bir paylaşımda bulunan Uzel, gönderisinde "Yeni bir 10 yıla daha imza attık! Selim ile tanıştığımda flört ederken ailem ve dostlarım dahil, '6 ay sonra en geç döner' demişlerdi... Sevmişim demek" ifadelerini kutladı

24.08.2022 - 15:41 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İş insanı Selim Sarı ile 2012'de evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verip yaşamını ABD'nin Miami şehrinde sürdüren Didem Uzel, oğlu Leo Aslan'ı 2016 yılında kucağına almıştı. Mutlu birliktelikleri süren çift, evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı.

  • Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ailesiyle birlikte 2020'de Türkiye'ye dönen Didem Uzel, Sarı ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

  • "HİÇ AYRILMADIK!"

    Eşiyle nikah gününde çekilen bu karesini yayınlayan 51 yaşındaki Uzel, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    Tam 10 yıl... Evliliklerde kazasız belasız 10 yılı geçirenlere 'Artık korkmayın!' derler ya hani kritik bir dönemeçtir... Hah işte biz de sınavlarımızdan geçtik; bazen kırdık, döktük, kimi zaman da sarıldık tek olduk ama ne olursa olsun hep sevgiyle kabullendik, tüm zorlukları aştık. Yeni bir 10 yıla daha imza attık! Böyle 10'ar 10'ar iyidir. Yıl dönümümüz kutlu olsun Selim Sarı. 24.08.2012 Not: Nikah yılı 10 yıl halbuki 2 Eylül 2009 yılında tanıştık. 3 senemiz daha var ve hiç ayrılmadık! 13 sene olmuş. Selim ile tanıştığımda flört ederken ailem ve dostlarım dahil, '6 ay sonra en geç döner!' demişlerdi... Sevmişim demek.

  • "SENİ SEVİYORUM"

    Selim Sarı da eşinin paylaşımına "Mutlu yıllar, seni seviyorum." yorumuyla karşılık verdi.

  • "DUVARLARA BAKIP AĞLADIM"

    Öte yandan pandeminin başladığı dönemde Amerika'da bulunan Didem Uzel, daha önce yaptığı bir açıklamada yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

    Miami'de şehir merkezinden biraz daha uzakta yaşıyorduk. Kimse yok. Aile, arkadaş yok. Sadece Selim, ben ve Aslan üçümüz birlikteydik. Zor bir 5 ay geçerdik. Sadece anlamanız için şunu söyleyebilirim; Aslan'la birlikte...

    Bir çocukla 5 ay bir evin içinde olmak bizi çok zorladı. Bazen duvarlara bakıp, ağladığımı biliyorum. Çünkü çaresizdim. Dışarı çıkamıyordum. Biriyle görüşmek isterseniz zaten kimseniz yok.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.