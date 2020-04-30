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Didem Uzel: Kendime renkli birkaç huni bakayım

İş insanı Selim Sarı ile nikah masasına oturduktan sonra yaşamını Amerika'da sürdüren Didem Uzel, sosyal medya hesabından salgın ile ilgili Miami'deki son durumu paylaşmaya devam ediyor. Uzel, okulların sonbahardan önce açılmayacağını söyleyerek, "Kendime gidip renkli birkaç huni bakayım. Bu sene lazım olacak" dedi

30.04.2020 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
Didem Uzel, Selim Sarı, Aslan Sarı, Koronavirüs, Corona virüsü
HABERTURK.COM

Oyuncu Didem Uzel, salgın nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyarak ailesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı.

Gerekmediği sürece dışarı çıkmayan Uzel, Miami'deki son durumları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

"SARMALANMIŞ BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ"

Oyuncu, son olarak oğlu Aslan ile çekildiği bir kareyi yayınlayarak, şu ifadeleri kullandı:

Pandemiyi çok ciddiye aldığımızdan, evden hiç çıkmıyoruz. Artık şortlarımın ucuna falan yapışmaktan daha çok böyle sarmalanmış bir şekilde yaşıyoruz.

Bugün yapılan açıklamaya göre okullar sonbahardan önce açılmayacak öyle gözüküyor. Sistem bizim zamanımız gibi...

"KENDİME GİDİP BİRKAÇ HUNİ BAKAYIM"

Kesinleşen bir şey olmasa da bu da bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz zaten anaokulu çocuğuyuz. Yani aslancık yaprak sarmadan nereye terfi eder artık bilemiyorum. Kendime gidip renkli birkaç huni bakayım. Bu sene lazım olacak.

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