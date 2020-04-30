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Oyuncu Didem Uzel, salgın nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyarak ailesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı.

Gerekmediği sürece dışarı çıkmayan Uzel, Miami'deki son durumları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

"SARMALANMIŞ BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ"

Oyuncu, son olarak oğlu Aslan ile çekildiği bir kareyi yayınlayarak, şu ifadeleri kullandı:

Pandemiyi çok ciddiye aldığımızdan, evden hiç çıkmıyoruz. Artık şortlarımın ucuna falan yapışmaktan daha çok böyle sarmalanmış bir şekilde yaşıyoruz.

Bugün yapılan açıklamaya göre okullar sonbahardan önce açılmayacak öyle gözüküyor. Sistem bizim zamanımız gibi...

"KENDİME GİDİP BİRKAÇ HUNİ BAKAYIM"

Kesinleşen bir şey olmasa da bu da bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz zaten anaokulu çocuğuyuz. Yani aslancık yaprak sarmadan nereye terfi eder artık bilemiyorum. Kendime gidip renkli birkaç huni bakayım. Bu sene lazım olacak.

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