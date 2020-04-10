"KİMSE DIŞARI ÇIKMIYOR"

Burada da vakalarda artış var ama yoğun değil. ‘Sıcakta virüs ölür’ durumu da yok. Olsaydı burada virüs olmazdı ve hayatımıza devam ederdik. Hepimiz evden çalışıyoruz ve kimse dışarı çıkmıyor. Burada kurallara uyuluyor.