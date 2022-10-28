Sarı ile mutlu birlikteliği süren Uzel, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yıllar önce objektif karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan Didem Uzel, geçmişi yad etti.

51 yaşındaki Uzel, paylaşımında "Bir 'tbt' de 1998 yılından neden olmasın ki? 27 yaş da ne güzelmiş" ifadelerine yer verdi.

Didem Uzel, 1993 Best Model of Turkey'de ikinci olmuştu.