Ünlü oyuncu köpeğiyle yürüyüşte

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Didem Taslan (48), geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taslan, köpeğini gezdirmek ve hava almak için dışarı çıktığını söyledi.

Eski manken, bayramı İstanbul'da geçireceğini söyledi. Taslan, ayrıca başrolünde yer aldığı 'Çingene Kızı Zeugma' adlı sinema filminin Gaziantep'teki çekimlerin tamamlandığını ve İstanbul'daki sahnelere hazırlık yaptığını ifade etti.