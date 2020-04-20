Köpeği Köpük ile zaman zaman çok keyifli kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Soydan bu defa da birbirlerinin yüzüne baktıkları bir kareyi yayınladı.

Soydan’ın bu kare için üzerinde bir mayo ve mavi çorapları vardı.



Ünlü mankenin bu paylaşımına yorum yağdı.