Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarına gelen çirkin yorumlar zaman zaman gündeme geliyor. Bunun bir örneğini son olarak Larissa Gacemer yaşadı.
Eski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" diyerek isyan etmişti. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden ünlü model, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" demişti.
Pek çok ünlü isim kendilerine yapılan saygısız yorumları ifşa etme yoluna giderken Didem Soydan, çözümün paylaşımları yoruma kapamak olduğunu dile getirdi.
Instagram hesabının hikaye bölümünden uzunca bir yazı paylaşan ve içinde de son derece sert ifadelerde bulunan Soydan, kendini korumanın doğal bir hak olduğunu söyledi ünlü isimlere çağrıda bulundu.
İşte Didem Soydan’ın dikkat çeken o satırları:
*Tam dört buçuk senedir yorumlarım kapalı ve sınırlandırılmış durumda. Hiçbir marka için yorumlarımı açmadım ısrar eden marka olursa gerekirse işi geri çevirdim ama yine de açmadım. Ve ne like’larım düştü ne takipçim azaldı. Ha yorum yapamadığı yani kötülüğünü, hasetliğini, pisliğini, hadsizliğini sayfaya yorum olarak akıtamayacak leş kişiler takipten çıktıysa da bunu kayıp değil tam tersi kazanç olarak gördüm.
*Sosyal medyayı kullanan ve kötü enerjilere maruz kalan tüm arkadaşlarıma bunu tavsiye ettim. Sosyal medya çılgınlığı insanlarda öyle boyutlara ulaştı ki seninle bırak yanyana gelmeyi aynı şehirde ya da sokakta bile bulunmamış tonla manyak, sapık, hasta ve gerizekalı kişiler bütün bu hallerini yorumlarda sergileme imkanı buldular ve bu imkana utanmadan ‘ELEŞTİRİ’ adını verdiler.
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