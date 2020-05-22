*Baktığımda kimse buna karşı çıkmadı. Senelerdir yaptığınız kariyer ve emek bu insanların insafına kalmış oldu itiraz etmediğiniz için. Çalıştığım markalara da hep bunu anlattım. ‘Ben takipçi sayısından ibaret değilim’ gerekirse yüzbinler gitsin kalanlar bana yeter. Çünkü seni gerçekten takip edenler yorum yapma ihtiyacı hissetmiyorlar bunun en büyük kanıtı da benim. Demem o ki çok fazla izin verdiniz bu hastalara… Onlar da anamız babamızdan tutun da genç bir kadına ‘sen niye çocuk yapmıyorsun, döl tutmuyor musun yoksa?’ diyecek kadar hadsiz, kötü ve leşler olarak yorum yapma hakkına sahip olduklarını sandılar.