Didem Soydan: Oyunculuk bana göre değil
Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Didem Soydan, kendisini görüntüleyen muhabirlerin, "Oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Soydan, "Daha önce denemiştim. Pek bana göre değil. Bir daha denemem" şeklinde konuştu
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Didem Soydan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Soydan, muhabirlerle sohbet etti.
"BANA GÖRE DEĞİL"
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Didem Soydan, oyunculuk yapmayı düşünmediğini ifade ederek, "Daha önce denemiştim. Pek bana göre değil. Bir daha denemem" dedi.
"PODYUMLARA AĞIRLIK VERDİM"
Daha çok reklam çekimlerine ve podyumlara ağırlık verdiğini dile getiren Didem Soydan, ardından, "Acelem var arkadaşlar" şeklinde konuşarak evinin yolunu tuttu.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram