Didem Soydan: Oyunculuk bana göre değil

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Didem Soydan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Soydan, muhabirlerle sohbet etti.

"BANA GÖRE DEĞİL"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Didem Soydan, oyunculuk yapmayı düşünmediğini ifade ederek, "Daha önce denemiştim. Pek bana göre değil. Bir daha denemem" dedi.