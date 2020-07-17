Manken Didem Soydan, normalleşme adımlarının atılmasıyla sezonu açtı. Soydan, arkadaşları Umut Eker ve Selin Türkmen ile birlikte Gökçeada'ya gitti.

Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Didem Soydan, Selin Türkmen ile güneşlenirken çekilen bikinili fotoğrafını yayınladı. Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Mutlu eş, mutlu hayat" notunu düştü.

Soydan'ın paylaşımı takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.