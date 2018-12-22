Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyun öncesi davetlilere küçük bir kokteyl verildi. Bu arada soruları yanıtlayan manken, ''Challenges You with Pub Story oyunu çok eğlenceli ve sıra dışı bir oyun. Bunu izlediğiniz zaman anlayacaksınız'' dedi.