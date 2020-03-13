"HOŞLANDIĞIM BİR ÇOCUK VAR"

Didem Soydan, "Senin için hazırlanmış olması hoşuna gider mi?" sorusuna ise şu şekilde cevap vermişti:

Benim çok hoşlandığım bir çocuk var. Geçenlerde onunla buluştuğumda, "Ay canım ne kadar hoş olmuşsun" dedi. Ama date için buluşmadık.

Arkadaş ortamında bir araya geldik. Daha önce de görüştüğüm bir arkadaşımdı, tekrar görüşmeye başladık.