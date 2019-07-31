31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
5 aylık hamile olan oyuncu Hazal Kaya dün bikiniyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaya'nın, "Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım Fikret Ali" notuyla paylaştığı fotoğrafına olumlu yorumlar kadar olumsuz yorumlarda geldi.
Manken Didem Soydan da Hazal Kaya'ya gelen olumsuz yorumlara sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü yorumlar yapanları eleştirdi.
İşte Soydan'ın o paylaşımı:
Harika bir annenin en doğal hali fotoğraf paylaşmasının ardından bu güzel kadının sayfasında okuduğum yorumlar üzerine uzun zamandır aklımda olan bir şeyi sormak istiyorum.
Instagram hesaplarınızı neden başkalarının yorumlarına açıyorsunuz o kadar merak ediyorum ki? Sebep nedir?Bu insanları tanıyor musunuz? Yorumlarına bu kadar mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Evinize sokmayacağınız insanlar neden sizin sayfanız altında ishal ağızlarla konuşabiliyor mesela?
3.5 senedir yorumlarım ailem ve arkadaşlarım dışında kimseye açık değil. Sebebi yukarda yazdığımla aynı. Evime giremeyen, hayatımda olmayan insanların düşünce adı altında tecavüz mantığı ile yazılan yorumlarını merak etmiyorum.
Doğrusu budur zaten. Neden mi? Açıklayayım çok basit çünkü; Tanımadığımız, tanış olmadığımız insanlar sizinle nasıl ki dışarıda belli bir had çerçevesinde konuşabiliyorlarsa arsa bu platformda da değişen hiç bir şey yok. Nasıl oluyor da bu pislik ruhların kendinize ait olan sayfalarda cirit atmalarına izin veriyorsunuz anlamıyorum.
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