"BENİM EVLE İŞİM BİTMEZ"

* Hiç evden çıkmayan bir tipim. O yüzden pandemiyi hiç anlamadım. Ben beş gün evden çıkmasam, 'Aaa neden çıkmadım?' demem. Benim evle işim hiç bitmez.

* Benim manyak fanlarım yok ama sağlam takipçilerim var.