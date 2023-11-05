Didem Soydan asansör pozuyla dikkat çekti! Ünlü modele beğeni yağdı!

Çoğu zaman takipçilerinden gelen yorumlara yanıt veren Soydan, bir sosyal medya kullanıcısından gelen "Didem Hanım, güzel bir sinema filminde oynamak size çok yakışır diye düşünüyorum. Aksiyon, gerilim, korku filmleri gibi. Bu arada her zamanki gibi çok güzelsiniz" mesajına da kayıtsız kalamadı.