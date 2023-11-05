Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Didem Soydan asansör pozuyla dikkat çekti! Ünlü modele beğeni yağdı!

        Didem Soydan asansör pozuyla dikkat çekti! Ünlü modele beğeni yağdı!

        Türkiye'nin dünyaya açılan modellerinden biri olan Didem Soydan, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı model son olarak asansörde verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her açıklaması ve her paylaşımı olay olan Didem Soydan son olarak asansörde verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü modele takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.

        • 2

          731 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından asansörün aynasından çektiği pozlarını yayınlayan ünlü modele, kısa sürede 12 binden fazla beğeni geldi.

        • 3

          Çoğu zaman takipçilerinden gelen yorumlara yanıt veren Soydan, bir sosyal medya kullanıcısından gelen "Didem Hanım, güzel bir sinema filminde oynamak size çok yakışır diye düşünüyorum. Aksiyon, gerilim, korku filmleri gibi. Bu arada her zamanki gibi çok güzelsiniz" mesajına da kayıtsız kalamadı.

        • 4

          Soydan gelen yoruma şu cevabı verdi: "Oyunculuk yeteneğim yok. İnsanlar yeteri kadar kötüsüne maruz kalıyor zaten, ben işimde iyi olmaya çalışıyorum. Çok sevgiler.”

        • 5

          İşte Didem Soydan'ın son pozları...

        • 6
        • 7
        • 8
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Habertürk Anasayfa