"ELBİSELERİMİ TUVALETTE GÖRDÜĞÜM OLDU"

Sahne aldığı yerlerde yaşadığı zorluklardan da bahseden Didem Kınalı, "Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor. Genelde kulis verilmiyor. Sahneden indiğimde elbiselerimi tuvalette gördüğüm oldu. Tuvalette giyindiğim oldu. Bazen ayna bile olmuyor bana verdikleri kulislerde. Ben şarkıcı olsam beni burda kimse tutmaz. Şarkıcıların burnu çok kalkık." diyerek, sitemde bulunmuştu.