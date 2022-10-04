5'inci kez "Dalya" dedi

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SHOW TV’de ekrana gelen, gündüz kuşağının en çok izlenen reality programlarından Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme bugün 500'üncü bölümüyle izleyicileriyle buluştu

HABERTURK.COM

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, hafta içi her gün SHOW TV ekranlarından yayınlanan Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme'de güçlü ekibiyle birlikte 500'üncü canlı yayını geride bırakırken onlarca kayıp insanı buldu, çözülemeyen cinayetleri ortaya çıkardı, birbirinden ayrı düşen aile fertlerini bir araya getirdi.

“Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir” diyen Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, hak arayanların sesi olmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için Türkiye’nin dört bir yanında çalışıyor. Tozlu raflara kalkan dosyaları tekrardan açmaya ve karanlığa gömülmüş sırları açıklığa kavuşturmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz, 500'üncü canlı yayında duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti; “Bugün 500'üncü programla sizlerin karşısındayız. Aslında en büyük alkışı ekran başındaki siz değerli izleyicilerimiz hak ediyor, her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Üçüncü sezonunda olan programımız bu günlere geldiyse sizin sayenizde. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum programa gösterdiğiniz ilgiye ve desteğe.”

SHOW TV’de hafta içi her gün canlı yayınlanan programın sonunda 500'üncü bölüm için pasta kesilirken ekipçe kutlama yapıldı.