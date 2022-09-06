16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak’ta Bodrum’da cinayete kurban gitti. Annesi Turcen Sakallıoğlu ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu cinayetin aydınlatılmasına yardımcı olunması için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvuruda bulundu.

Turcen Sakallıoğlu ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu, Bodrum’da cinayetin işlendiği evden canlı yayına bağlandı. Didem Arslan Yılmaz’ın bir sorusu üzerine yayını terk etti.