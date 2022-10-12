Yıllar sonra gördü

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Çocuklarını göremediği iddiasıyla Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin canlı yayınına katılan Sultan İşçi, genç yaşta 6 çocuk sahibi olduğunu dile getirdi. Yapılan araştırmalara göre İşçi'nin diğer 2 çocuğunu da evlatlık verdiği ortaya çıktı.

Sultan İşçi, şu an birliktelik yaşadığı dini nikâhlı eşi Selahattin Tandoğan ile canlı yayında eski eşi Erkan’a seslenirken, Erkan, 2 çocuğunun fotoğraflarını Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine gönderdi. Canlı yayında çocuklarının fotoğraflarını gören anne Sultan gözyaşlarına boğuldu.

Sultan İşçi, eski eş Erkan’a seslenirken gelen ihbar telefonu herkesi şoke etti. Canlı yayına telefon ile bağlanan İşçi'nin teyzesi Songül, yeğeninin hayat arkadaşı Ali ile kaçtığını iddia etti. Sultan, yayına ilk başvurduğu zaman 1 çocuğunun babasının da Ali isimli kişi olduğunu belirtmişti.